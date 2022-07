A colisão envolvendo dois veículos no início da noite desta terça-feira, deixou um homem, de 53 anos, com ferimentos na Avenida Amaral Peixoto, em frente a Uai Brasil, no Centro de Volta Redonda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 19h55min para o local. Segundo a corporação, Fernando G. Santos foi levado para o Hospital Santa Cecília. No momento desta publicação, não havia informações sobre o quadro de saúde dele.

O trânsito ficou lento por conta da presença do resgate, mas foi normalizado assim que os bombeiros deixaram o local. Foto: Redes Sociais