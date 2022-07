Postos do estado do Rio de Janeiro têm que baixar o preço da gasolina, do diesel e do GNV

O Procon de Volta Redonda encaminhou, em dois dias, 10 denúncias sobre o preço dos combustíveis na cidade ao órgão estadual. Desde a última segunda-feira (4), os postos precisam baixar o preço da gasolina, do diesel e do GNV, em função da redução de 32% para 18% na alíquota do ICMS sobre os combustíveis. Caso o estabelecimento não tenha baixado o preço do litro e não apresente notas fiscais que comprovem o valor praticado, ele pode ser multado.

Antes do Governo do Estado reduzir a alíquota do ICMS, o preço médio da gasolina comum em Volta Redonda era de R$ 7,75 o litro no dia 30 de junho, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo e Gás (ANP). Motoristas chegaram a relatar que em alguns postos o valor cobrado era acima de R$ 8. Hoje, em um posto localizado no bairro Roma, consumidores relataram que o preço do litro chegou a R$ 6,59, enquanto em outro, no limite entre Volta Redonda e Barra do Piraí, o preço caiu para R$ 6,39.

“Os postos terão de se adequar na medida que forem gastando o estoque e adquirindo combustível com as novas alíquotas. Mesmo assim, já estamos recebendo denúncias e encaminhando elas ao Procon estadual. A recomendação é que as denúncias sejam encaminhadas com detalhes, por exemplo, com fotos, endereço e valor praticado. O consumidor que preferir pode denunciar ou reclamar diretamente junto ao Procon Estadual, através dos telefones: (21) 23330019/ 23330005/ 985964638/ 985965723 ou e-mail: reclame@procon.rj.gov.br”, disse o coordenador adjunto do Procon de Volta Redonda, Júlio Alves.

Os telefones do Procon de Volta Redonda são: (24) 3339-9205/ 3339-9206 ou 33399207.