Mais de 3,2 mil lâmpadas de LED já foram instaladas em Volta Redonda

Substituição faz parte do Plano de Mobilidade Urbana e vem ocorrendo de forma simultânea em dois pontos da cidade

Desde o início da implantação do projeto de iluminação de LED em Volta Redonda, em agosto do ano passado, 3.290 novas lâmpadas já foram instaladas. As novas luminárias foram colocadas nos principais centros comerciais e em pontos estratégicos de bairros como: Conforto, Laranjal, Jardim Amália, São Geraldo, Vila Americana, Aterrado e Retiro. Com a chegada de materiais o trabalho vem avançando e ganhando novos espaços.

A substituição das lâmpadas de sódio (amarelas) pelas de LED faz parte do Plano de Mobilidade Urbana. A primeira fase do plano – intitulada Demob 1 – contempla a troca de lâmpadas em bairros localizados à margem direita do Rio Paraíba do Sul, enquanto a fase Demob 2, os bairros à margem esquerda. Atualmente, os trabalhos se dividem entre pontos da Rodovia dos Metalúrgicos e a Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Voldac.

Pelo Plano de Mobilidade Urbana, toda a cidade será atendida com cerca de 27 mil pontos de iluminação novos. Ao final da troca das lâmpadas, a economia será de 50% nos custos com iluminação. A redução está atrelada à tecnologia da luz de LED, que possibilita menor necessidade de manutenção; elas possuem maior durabilidade.

Os prédios públicos de Volta Redonda também estão recebendo iluminação de LED. A troca foi possível graças a uma doação da Receita Federal, frutos de uma apreensão feita pela Polícia Federal. No total, foram 166.789 lâmpadas doadas ao município. Fotos: Cris Oliveira/Secom PMVR