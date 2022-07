Mulher é encontrada morta com marcas de facadas em Valença

Marilene Narciso de Oliveira, de 53 anos, que estava desaparecida desde o domingo, dia 3, pela manhã, foi encontrada morta dentro de sua casa, no final da noite de segunda-feira, por volta das 22h05min, na Estrada Figueira, no bairro Santa Inácia, em Valença (RJ).

A Polícia Militar do 10º BPM foi acionada e ao chegar teve a autorização para entrar na residência, onde a vítima foi encontrada em meio a uma poça de sangue. Ela estava caída ao chão da sala com várias cortes pelo corpo e já sem vida.

O marido da vítima, de 57 anos, que também estava desaparecido, não foi encontrado, assim como sua moto. O perito da Polícia Civil esteve no local e apreendeu nas proximidades do corpo da vítima duas facas, um celular, um short e uma blusa com vestígios de sangue.

O documento da vítima foi entregue ao filho que acompanhou os trabalhos do perito Sérgio e da papiloscopista Alessandra. A moto Yamaha (laranja) e o desaparecido não foram encontrados. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços, em Volta Redonda.