Polícia Militar prende gerente do tráfico em Angra dos Reis

Policiais militares prenderam na manhã desta terça-feira, dia 5, o gerente do tráfico de drogas na localidade conhecida como Promorar, no bairro Campo Belo, em Angra dos Reis.

A prisão ocorreu depois que policiais militares do Serviço Reservado do 33º BPM receberam informações do Disque Denúncia Angra, sobre seu paradeiro. O suspeito estava em liberdade condicional e estava abrigado na casa de sua companheira e aterrorizando moradores locais.

Os agentes procederam à Rua dos Suspiros e, ao se aproximarem, viram o suspeito correndo para o interior da residência. Na casa, os policiais encontraram drogas dentro de um armário e uma réplica de pistola escondida atrás de um vaso de planta no quintal.

O suspeito já tem três anotações criminais. Ele foi encaminhado juntamente com o material apreendido à delegacia da cidade, onde a ocorrência está em andamento.