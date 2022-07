AAP-VR forma primeira turma do Curso de Inclusão Digital

A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda realizou

ontem, no salão de sua sede, na Vila Santa Cecília, a formatura de 65 idosos da

primeira turma do Curso de Inclusão Digital, que administra, em parceria com o

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O presidente Ubirajara Vaz,

que presidiu a solenidade, entregou o Certificado de Conclusão ao formando João

Tarcísio de Moraes, engenheiro aposentado, que completa 83 anos em setembro

próximo.

Os 65 idosos que se formaram nesta primeira turma são de Volta Redonda e

Barra do Piraí. Durante dois meses, uma vez por semana, eles tiveram aulas de

informática, aprendendo, ainda, a utilizar corretamente a internet nos celulares e

tablets. O evento contou com a participação do Coral Alvorada, da AAP-VR, que

cantou clássicos da MPB na abertura e no final.

Para o formando João Tarcísio, decano da turma, “o curso foi excelente,

comótimos instrutores”. Já Elaine Nascimento Gomes, também formanda, disse que

sua vida mudou com o curso.

“ Eu tinha verdadeira aversão a computador, medo de mexer. Com o curso,

tudo se tornou mais simples, os professores são ótimos e pacientes. Facilutou muito a

minha vida. Eu precisava perder o medo e, agora, me sinto atualizada”, afirmou.

O diretor de Assistência Social, Manoel Messias dos Santos, cuja área é

responsável pelo curso, agradeceu a todos os que trabalharam para a sua realização

e disse que estava muito alegre com o resultado.

“Vamos ter muitas outras solenidades como essa. E é grande a nossa

admiração por vocês, que resolveram dar um passo mais alto e aceitaram o desafio de

estudarem informática. Vocês são exemplo para muitos outros”, afirmou.