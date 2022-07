Encontro Nacional de Motociclistas em Volta Redonda beneficiou 23 instituições com cerca de cinco toneladas de mantimentos

Os alimentos arrecadados no 25º Encontro Nacional de Motociclistas, promovido pelo Falcões de Aço Moto Club com apoio da Prefeitura de Volta Redonda, no último fim de semana na Ilha São João, foram distribuídos para 22 entidades beneficentes do município e uma da cidade vizinha de Pinheiral. Cerca de cinco toneladas de mantimentos foram doadas durante o encontro, que marcou o retorno dos grandes eventos à ilha e entregues nesta quarta-feira, 06, aos representantes dos grupos beneficiados.

O presidente do Falcões de Aço, Manuel Esmeraldo Filho, afirmou que atende todas as entidades que mostram interesse em participar do evento. “Cada grupo disponibiliza pessoas que participam em turnos da arrecadação das doações durante o evento com supervisão de membros da diretoria dos Falcões”, contou.

“Ao final de cada dia de festa, os mantimentos recebidos são armazenados na sede do grupo, do bairro Barreira Cravo, bem próximo à Ilha São João. Durante a semana seguinte, fazemos a divisão, em partes iguais para todas as entidades. Neste ano, cada uma das 23 instituições recebeu 211 quilos de alimentos, somando 4.853 quilos. Os 247 quilos restantes foram transformados em cestas básicas e distribuídas para famílias carentes de Volta Redonda”, explicou Esmeraldo.

Ele finalizou, enaltecendo o espaço da Ilha São João para sediar grandes eventos. “Atraímos cerca de 15 mil pessoas nos três dias de festa. Tenho certeza que o sucesso desse encontro se deve, principalmente, ao local privilegiado que temos aqui em Volta Redonda e o apoio da prefeitura com a infraestrutura e atrações”, disse o presidente do grupo.

O prefeito Antônio Francisco Neto, por sua vez, agradeceu aos Falcões de Aço pela iniciativa de coletar alimentos para as entidades beneficentes. “Obrigado por mais esta parceria. O grupo é sempre atuante pelo bem de nossa cidade e, tenho certeza, que estas cinco toneladas de alimentos vão fazer a diferença na vida de muitas famílias”, afirmou Neto.