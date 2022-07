PRF recupera moto furtada na BR 393, em Barra do Piraí

Policiais Rodoviários Federais abordaram na tarde desta quarta-feira, por volta de 15h30min, no km 281 da BR 393, no bairro de Fátima, em Barra do Piraí, uma motocicleta Dafra Speed 150, com placa de Alto Caparaó/MG. Em consulta ao sistema e verificação dos sinais identificadores, foi contatado que o veículo possuia registro de furto em Volta Redonda no dia 13/02/2021.

O condutor de 41 anos alegou que havia comprado a moto por R$2 mil através de um anúncio na internet a aproximadamente dois meses. Ele apresentou a impressão de um CRLV eletrônico com o licenciamento de 2022, mas este documento apresentava indícios de falsificação, já que o último licenciamento válido é de 2019, conforme verificado no Detran MG.

O Condutor ileso e a motocicleta foram conduzidos para a Delegacia de polícia de Volta Redonda, onde o homem permaneceu preso.

Foi feito contato com o proprietário que compareceu a delegacia para recuperação do veículo, onde declarou: ” não acreditava mais que conseguiria rever minha moto”.