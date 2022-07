A Patrulha Maria da Penha – formada pela inspetora Wilma e o guarda municipal Gilson – acompanha 154 mulheres que estão sob medidas protetivas em Volta Redonda. Nos seis primeiros meses do ano, a força-tarefa da Guarda Municipal prestou 260 atendimentos, que reúnem ocorrências na Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), além de rondas e apoios em idas ao Instituto Médico Legal (IML), Fórum, unidades escolares, hospitais e centros de referência de assistência social (Cras).

Para atuar diretamente no apoio às vítimas, a Patrulha Maria da Penha fica baseada na Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), que funciona no bairro Nossa Senhora das Graças.

Segundo a inspetora Wilma, o serviço especializado é fundamental para dar apoio às mulheres que sofrem qualquer tipo de violência doméstica, fiscalizando o cumprimento das medidas protetivas, dando orientação e suporte para a mulher assistida durante toda a vigência da medida.

“Começamos o atendimento, oferecendo a segurança necessária que a situação exige e a SMDH completa com o que for preciso”, disse a inspetora, informando que o trabalho com as assistidas é feito em parceria com a SMDH, que oferece assistências psicológica, jurídica e social.

A Patrulha Maria da Penha foi criada em outubro de 2016, pelo atual secretário municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, que na época comandava a Guarda Municipal de Volta Redonda.

“Fomos pioneiros na defesa das mulheres vítimas de violência doméstica e mostramos que esse é o caminho certo, pois a própria Polícia Militar hoje tem uma Patrulha Maria da Penha”, comentou o secretário.

Serviço

O telefone da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) é o (24) 3339-9025. A sede da Pasta fica na Rua Antônio Barreiros, Nº 232, no bairro Nossa Senhora das Graças. (Foto: PMVR/Divulgação)