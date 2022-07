Policlínica da Cidadania já realizou mais de 62 mil consultas em 2022

Local funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h. Cerca de 3 mil pessoas passam pelo local diariamente, uma média de 450 consultas diárias

A Policlínica da Cidadania Bernardino de Souza, que funciona no Estádio da Cidadania, no bairro Nossa Senhora das Graças, já realizou mais de 62 mil consultas com especialistas neste ano e mais de 18 mil exames. Por dia, cerca de 3 mil pessoas passam pelo local, uma média de 450 consultas diárias.

O local oferece atendimento médico com 17 especialidades: angiologia, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, hematologia, hematologia pediatra, neurologia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pneumologia, pneumologia pediatra, reumatologia, urologia, nutrição e fonoaudióloga.

Para ser atendido, o paciente tem que receber um encaminhamento de um médico das Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF). O atendimento na Policlínica da Cidadania é de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h.

“Nos últimos seis meses a gente ampliou um pouco o número de consultas com os especialistas, foram mais de 62 mil, enquanto no mesmo período do ano passado foram mais de 53 mil. Melhoramos o atendimento. Hoje a clínica está totalmente pintada, colocamos persianas novas e fizemos toda a adequação necessária para proporcionar um bom atendimento à população”, disse Milton Alves de Faria, coordenador da Policlínica da Cidadania.

Através do Centro de Imagens, a Policlínica também oferece exames de RX; tomografia e ultrassonografia, ao todo foram 20.540. Os exames de alto custo são encaminhados para autorização do Dipa (Departamento de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria).

“Esse é mais um espaço que estamos reerguendo, reconstruindo. Nós temos muita coisa para fazer, muito a trabalhar ainda para que nossa Saúde volte a ser uma referência nacional. Tenho certeza, no entanto, que estamos no caminho certo para isso”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.