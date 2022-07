Preso suspeito de matar a mulher em Valença

A Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta-feira (7) um homem de 57 anos, como suspeito do assassinato de sua companheira, Marilene Narciso de Oliveira, de 53 anos, cujo corpo foi encontrado na última segunda-feira (4), dentro de casa, na Estrada da Figueira, no bairro Santa Inácia, em Valença. Ele estava na casa da filha, na área rural de Coroas.

De acordo com a polícia, a vítima foi morta com tijoladas no rosto. O exame de necropsia mostrou que Marilene teve traumatismo crânioencefálico. O exame dos legistas também constatou que a vítima apresentava cortes feitos à faca na boca, nádegas e coxas.

A Polícia Militar foi acionada pelo irmão do suspeito, afirmando que ele e a mulher não eram vistos desde o dia anterior. Ele se assustou ao ver manchas de sangue na varanda da casa. O corpo de Marilene estava na sala.

Inicialmente, o suspeito foi considerado desaparecido, pois não foi encontrado, assim como a motocicleta dele. A polícia começou a suspeitar da autoria do crime porque os pertences dele, incluindo roupas, foram retirados de um armário da residência. As roupas usadas no crime, que seriam do homem agora preso, foram apreendidas, contendo manchas de sangue.

Para o delegado Flávio Narciso, o crime teve motivação passional. Com a prisão, o caso foi tipificado como feminicídio duplamente qualificado. Caso seja condenado, o marido pode ser punido com pena de até 30 anos de prisão. (Foto: Arquivo / Divulgação)