Tiroteio assusta moradores do bairro Cidade Alegria, em Resende

Um intenso tiroteio foi travado na noite da quarta-feira (6) entre policiais militares e três criminosos fortemente armados, no bairro Cidade Alegria, em Resende. O confronto ocorreu na localidade conhecida como Mutirão e durou cerca de meia hora, segundo os próprios policiais.

Ninguém foi atingido, mas o tiroteio assustou moradores, que compartilharam vídeos em redes sociais que dão uma dimensão da intensidade do confronto. Os agentes foram acionados para averiguar a presença de homens armados nas proximidades do Colégio Antunina Ramos Freire, mas em seguida houve orientação da sala de operação do 37º BOM (Batalhão de Polícia Militar) para que se deslocassem para o Mutirão, onde foram atacados a tiros. Os criminosos portavam fuzis e pistolas.

Só os policiais efetuaram 126 disparos também de pistolas e fuzis, mas os criminosos conseguiram fugir. Eles fizeram buscas pelo bairro à procura de suspeitos, mas nenhum foi encontrado. (Imagem: Reprodução)