Carreta cai em ribanceira, em Piraí

Uma carreta caiu numa ribanceira na tarde desta sexta-feira, dia 8, às margens da Rodovia Presidente Dutra Dutra,na pista sentido Rio de Janeiro, em Piraí,

Segundo motoristas que passavam pelo trecho no momento do acidente, o condutor da carreta perdeu o controle da direção e destruiu a defensa metálica, ficando com a parte traseira no gramado e com a dianteira dentro da ribanceira.

Não havia informações sobre feridos, mas uma equipe de resgate da concessionária responsável pela rodovia estava no local do acidente prestando os primeiros socorros. A carreta pertence a empresa Mercado Livre.