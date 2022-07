A PRF flagra veículo clone na Dutra, em Volta Redonda

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em ronda efetuando o POD (Policiamento Ostensivo Dinâmico) quando depararam com um veículo Ford Fiesta (preto) estacionado no pátio de um posto de combustíveis, em Resende. A PRF percebeu que alguns caracteres da placa estavam apagados. Os agentes estavam analisando o veículo, quando um jovem, de 23 anos, se apresentou com as chaves na mão alegando que o carro era de um caminhoneiro que estacionava o veículo para pegar depois.

Ao ser realizada inspeção veicular minuciosa, foi constatado tratar-se de um clone. Dentro do veículo foram encontrados documentos pessoais do jovem que estava com as chaves.

Questionado, ele alegou que na verdade, estava testando o veículo para adquiri-lo. Desta forma, o jovem foi detido por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e a ocorrência apresentada na 93ª Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.