Homem confessa ter matado namorada por ciúmes, em Barra Mansa

Uma cova estava sendo feita para ocultar o cadáver da mulher

Uma denúncia anônima sobre um assassinado de uma mulher, de 43 anos, na noite de quarta-feira, levou os policiais civis até uma residência que fica às margens da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Cotiara, em Barra Mansa.

Segundo informações de policiais, a namorada do suspeito de ter praticado o crime teria sido espancada e puxada pelos cabelos para dentro da residência do suspeito. Depois não foi mais vista. A discussão teria sido provocada por ciúmes.

Os policiais foram até o endereço e flagraram os suspeitos no momento em que eles cavavam a cova, com o uso de uma enxada e uma pá. Ao serem questionados os dois tentaram desconversar dizendo que não havia ninguém no imóvel.

Os dois muito nervosos levantaram ainda mais a suspeita dos agentes que perceberam vestígios de sangue dentro da casa e decidiram entrar. O corpo da vítima foi encontrado em cima de uma cama, enrolado em um cobertor.

Ela tinha ferimentos na cabeça e em várias partes do corpo. O homem contou que agrediu a namorada com uma ripa de madeira, uma faca e uma tesoura.

Os dois foram levados para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa. O namorado vai responder por feminicídio e tentativa de ocultação de cadáver. O comparsa foi indiciado por tentativa de ocultação de cadáver.