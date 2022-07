Policiais militares estavam em patrulhamento na quinta-feira, dia 7, quando receberam informação sobre um suspeito que estaria traficando no bairro Santa Inês, em Volta Redonda.

Policiais do Serviço Reservado foi comunicado e foram até o local da denúncia. Um menor de idade foi abordado. Foram apreendidos 780 pedras de crack e um aparelho celular. O adolescente foi apreendido junto com as drogas e levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.