A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava em trabalho de fiscalização no final da noite de quinta-feira, por volta das 23h15min, quando abordou um Fiat Mobi Like, com placa de Belo Horizonte, conduzido por um homem, na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí.

Durante fiscalização no veículo conduzido por um homem, de 48 anos, residente em Duque de Caxias, foram encontradas 100 aves da fauna silvestre das espécies trinca-ferro, canário da terra e tico-tico.

As aves estavam sendo transportadas em minúsculas gaiolas, sendo caracterizado crime ambiental. O condutor recebeu voz de prisão por tráfico de animais silvestres. O suspeito contou que adquiriu os pássaros em Resende (RJ) e iria revendê-los em Duque de Caxias (RJ). Ocorrência foi apresentada na 94ª DP de Piraí.

DETALHE:

O mesmo homem foi flagrado pela PRF num VW Virtus, na BR-040, com mais de 900 aves silvestres, em 21 de junho de 2022. Em menos de 30 dias, ele foi preso cometendo o mesmo crime.