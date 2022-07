PRF prende homem com aves silvestres, em menos de 24 horas, em Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde desta sexta-feira, dia 8, por volta das 15 horas, o condutor de um veículo Fiat/Mobi, (placa de Belo Horizonte) no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no bairro Caiçara, em Piraí.

O condutor, de 48 anos, que estava em um veículo locado foi flagrado transportando aves silvestres, no porta-malas do veículo. Foram encontradas gaiolas minúsculas e pequenas caixinhas de papelão contendo aves da fauna silvestre Foram apreendidos 94 pássaros das espécies trinca-Ferro, tiziu, tiê-sangue, coleirinho e patativa chorona. Ele havia adquirido as aves novamente em Resende e esta levando para revender em Duque de Caxias.

Para surpresa dos policiais, o condutor é o mesmo que na noite de quinta-feira, dia 7, foi flagrado transportando aves silvestres. O condutor recebeu voz de prisão, pela segunda em menos de 24 horas. Ele também foi flagrado pelo mesmo crime ambiental em menos de um mês. Os animais foram encaminhados para o CETAS (Centro de Triagem de Animais Silvestres), em Seropédica. o homem foi, mais uma vez, liberado para responder o processo em liberdade.