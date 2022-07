Prefeitura quer resgatar a tradição, produzindo um espetáculo mais moderno, com novas tecnologias

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio das secretarias municipais de Cultura (SMC) e Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet), vai resgatar a tradição de Semana Santa de encenar a “Paixão de Cristo”. O espetáculo, que conta os últimos dias da vida terrena de Jesus, volta acontecer após quase duas décadas de interrupção. Em reunião, na última semana, o prefeito Antonio Francisco Neto, recebeu em seu gabinete os secretários municipais de Cultura, Anderson de Souza, e de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré; além da segunda dama do município, Nadeia Faria, que trouxe a ideia para o governo municipal.

O prefeito Neto lembrou que no final dos anos 90, início dos anos 2000, a Fundação CSN era responsável pela produção do espetáculo, encenado no campo do Recreio do Trabalhador. “A ‘Paixão de Cristo’, além do cunho religioso, é uma manifestação cultural, que também promove o turismo para o município. Nossa equipe vai se dedicar desde já à montagem desse grande projeto”, afirmou Neto, avisando que a Igreja Católica já foi avisada e convidada para prestar consultoria na montagem.

De acordo com o secretário Anderson de Souza, a realização da “Paixão de Cristo” vai envolver diversos parceiros. “O espetáculo é amplo e inclui atores, diretores, palco de grandes dimensões, cenário, figurinos, acessórios, sonorização e muito mais. Além disso, pelo projeto em estudo, a montagem de 2023 vai resgatar a tradição, mas com elementos mais modernos e novas tecnologias”, falou o secretário.

A segunda dama do município, Nadeia Faria, esposa do vice-prefeito Sebastião Faria, contou que estava de posse do projeto executado pela Fundação CSN e sempre teve vontade de resgatar esta tradição no município. “Em conversa informal com o prefeito Neto, ele se mostrou muito interessado e com vontade de retomar esta grande produção. Fiquei muito feliz, pois acho que os mais velhos vão relembrar da beleza dos antigos espetáculos e os mais novos terão a chance de viver esta experiência fantástica”, disse Nadeia, lembrando que tem uma memória afetiva com a “Paixão de Cristo” em Volta Redonda, pois sua mãe, Neide Alves Maranduba, falecida em 2016, participou como figurante no espetáculo. Secom/PMVR – Fotos de divulgação