Dez pets são adotados durante Feira de Animais em Barra Mansa

O evento realizado pela Prefeitura em parceria com ONGS teve o intuito de promover a adoção responsável e evitar o abandono de animais nas vias públicas

A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa realizou na manhã desta sábado, dia 09, na Praça da Matriz, no Centro, uma nova edição da Feira de Adoção de Animais. O evento teve a parceria com ONGS (Organizações Não Governamentais) de proteção aos animais.

Segundo o gerente de Educação Ambiental, Felipe Rodrigues, foram disponibilizados 30 animais para adoção, entre cães e gatos. “Deste total, 10 foram adotados. Antes do procedimento, as protetoras das ONGS participantes realizaram entrevista com o interessado colocando questões que envolvem a responsabilidade e os cuidados com os pets. Seja um cão ou um gato, adotar é um ato de amor e companheirismo, pois você ganha um parceiro”.

Felipe ressaltou ainda que a adoção responsável salva a vida de um animal, evitando o seu abandono nas vias públicas, principalmente neste período de temperaturas mais frias.

MAUS TRATOS – No decorrer do evento, uma equipe ficou responsável por receber e apurar os relatos de maus-tratos com a finalidade de coibir agressões e outras violências contra os pets.

Denúncias sobre esses procedimentos inadequados devem ser efetuadas pelos telefones (24) 2106-3408 ou (24)99923-7641.

Fotos: Chico de Assis