Jovem é assassinada com requintes de crueldades, em Volta Redonda

Uma jovem que completou 23 anos na última segunda-feira (4) foi assassinada com requintes de crueldade no fim da tarde deste sábado (9) em Volta Redonda. Ela foi identificada como Sthefany Laura Teles Caetano Pereira da Silva.

Ainda não se sabe da dinâmica do crime e nem em qual bairro ela foi morta, mas o corpo da jovem foi encontrado com diversas marcas de violência na Rodovia do Contorno, por volta das 19 horas, nas proximidades do Alphaville.

Segundo informações ainda não oficiais apuradas pelo Informa Cidade, a vítima foi vítima de tortura, e sofreu vários cortes de arma branca, aparentemente feitos com o uso de uma navalha, pelo rosto e outras regiões do corpo. Além disso, ela teve o cabelo cortado pelos criminosos.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para a investigação da perícia da Polícia Civil. No momento desta publicação, nenhum suspeito de ter cometido o crime havia sido preso.