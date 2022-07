Um homem que ainda não teve a identidade e a idade divulgadas morreu e outra ficou ferida em um acidente, na manhã deste sábado, dia 9, no bairro Metalúrgico em Barra Mansa.

Segundo as informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o Celta colidiu na traseira de uma carreta que estava estacionada fora da rodovia.

A vítima fatal do sexo masculino faria 26 anos, no dia 13 de julho. A vítima, com vários ferimentos, foi socorrida e levada pelo Corpo de Bombeiros para um hospital da região. O condutor do veículo não possuía a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) Foto: PRF