Lâmpadas estão sendo instaladas na Avenida Nossa Senhora do Amparo. Previsão é que trabalhos sigam em direção ao bairro São Luiz

As obras de mobilidade urbana, realizadas em parceria com o Governo do Estado, estão a todo vapor em Volta Redonda. As equipes da empreiteira Santa Luzia finalizam na Avenida Nossa Senhora do Amparo a instalação de lâmpadas de LED no trecho da Voldac até a Ponte Pequetito Amorim. Com isso, um grande corredor de LED – que vai da Voldac até o bairro Conforto – está se formando, garantindo maior luminosidade, sensação de segurança e economia aos cofres públicos.

Este é o primeiro corredor de LED ligando os dois lados da cidade (margem direita e esquerda do Rio Paraíba do Sul). Ele começa pela Avenida Nossa Senhora do Amparo, cortando os bairros Voldac e Niterói, passando pela Ponte Pequetito Amorim e chegando até a Avenida Paulo de Frontin, no Aterrado. No sentido Vila Santa Cecília, o corredor de lâmpadas percorre todo o Viaduto Nossa Senhora das Graças, Avenida dos Trabalhadores, na Vila Santa Cecília, alcançando as Ruas 2 e 4, no Conforto.

A previsão é que a instalação de luzes de LED siga em direção ao bairro São Luiz. Com prioridade para a colocação de lâmpadas de 200 watts de potência.

Pelo Plano de Mobilidade Urbana, toda a cidade será atendida com cerca de 27 mil pontos de iluminação novos. Ao final da troca das lâmpadas, a economia será de 50% nos custos com iluminação. A redução está atrelada à tecnologia da luz de LED, que possibilita menor necessidade de manutenção; elas possuem maior durabilidade.

Construção de ponte e alça em viaduto

A construção da nova ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, que também está dentro do plano de mobilidade urbana, segue em ritmo acelerado. Os locais onde serão assentados os primeiros pilares da nova ponte já estão sendo preparados; em seguida eles serão concretados. A estrutura ligará o Aterrado (próximo ao Fórum) ao Aero Clube (entroncamento entre o Kartódromo e a Radial Leste).

A ponte de 418 metros vai agilizar a ligação entre as regiões da cidade que são separadas pelo rio, auxiliando a desafogar o trânsito na área central do Aterrado. Simultaneamente a esta ponte, está sendo construída uma nova alça no Viaduto Heitor Leite Franco (que desce da Colina para o Aterrado), que vai desembocar na Rua do Canal (perto da Capela Mortuária).

O motorista que vier da região da Colina e São Geraldo, por exemplo, poderá descer o viaduto pela Rua do Canal e seguir direto em direção ao Aero/Retiro pela nova ponte, sem passar pelo meio do Aterrado (onde estão por exemplo a Câmara Municipal e a delegacia).

Todas essas intervenções foram pensadas a partir de estudos de mobilidade urbana, que vão preparar Volta Redonda para as próximas décadas. Fotos: Cris Oliveira/PMVR