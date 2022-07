Presa em Angra dos Reis, suspeita da morte do próprio filho

Uma mulher de 23 anos, foi presa na sexta-feira, na Ilha Grande, em Angra dos Reis, por policiais da Delegacia de Homicídios da baixada fluminense. Ela é acusada da morte do filho, de 1 ano de idade, ocorrido em outubro de 2021, em Duque de Caxias. O ex-namorado, de 22 anos, também foi preso, na quinta-feira(dia 7), na cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais.

O bebê, que sofreu traumatismo craniano, apresentava lesões na cabeça e na cervical, que segundo os legistas, foram produzidas por ação contundente.

Na época, a mãe alegou ter deixado o filho com o ex-namorado, de 17h do dia 30 ate às 2h da madrugada do dia 31. Ela disse que quando chegou em casa, ficou conversando com o ex-namorado, que viajaria para Minas Gerais às 6h da manhã, e não foi ao quarto ver o bebê. A mulher informou que somente ao acordar, por volta de 14h, foi ver o filho e acionou o Samu, que já encontrou a criança sem vida.

A polícia, entretanto, concluiu que o homem teria matado a criança com a participação da mãe e, posteriormente, comprado a passagem de ônibus para Minas Gerais. A mulher não compareceu ao enterro do filho e se mudou sem comunicar a ninguém seu destino. Eles foram indiciados pelo crime de homicídio qualificado. Para os agentes, a indiferença e o descaso da mãe em relação ao filho, são indícios de seu envolvimento no crime.