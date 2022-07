PRF flagra condutor com CNH suspensa na Dutra, em Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou na noite de sexta-feira, por volta da 20 horas, um veículo Nissan Kicks, com placa de São Paulo, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, em Piraí.

Em consulta nos sistemas disponíveis foi constatado que o condutor, de 38 anos, estava com o direito de dirigir suspenso de 13 de dezembro de 2021 a 13 de agosto, de 2022. Além de responder o processo pelo crime de trânsito, foi aplicada a devida multa por dirigir com CNH suspensa no valor de R$ 880,41 e o veículo ficou retido até apresentação de um condutor devidamente habilitado. Foto ilustrativa