PRF prende foragido da Justiça, em Barra Mansa

A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou na noite de sexta-feira, por volta das 21horas, um veículo Toyota Corolla Altisflex, com placa do Rio de Janeiro, no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. Durante abordagem, no veículo estava um casal que alegou que estava indo para Penedo para passar o fim de semana.

Ao ser realizada consulta da documentação apresentada nos sistemas disponíveis foi constatado haver um Mandado de Prisão em aberto em desfavor do condutor de 38 anos, expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), emitido em 04 de maio de 2022 com validade até 04 de maio de 2030, pelos crimes de receptação (artigo 180 do CP), uso de documento falso (artigo 304 do CP) e falsificação de documento (artigo 297 do CP).

O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa, para os devidos procedimentos. O veículo foi removido para o pátio por estar com o licenciamento vencido.