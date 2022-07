PRF recupera veículo roubado na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) abordaram o início da madrugada deste sábado, um veículo Fiat/Palio Fire Flex (Três Rios), por volta de 1h30min, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, no posto da PRF, em Piraí.

No veículo, com placa de Três Rios, estavam cinco ocupantes, (dois homens e três mulheres). O passageiro, de 31 anos, se apresentou como proprietário do veículo, mas, não estava em seu nome.

Foi realizada inspeção veicular minuciosa, sendo observado que vários itens de identificação possuíam indícios de adulteração, constatando tratar-se de um “clone”. O veículo original (abordado pela PRF) de mesma marca/cor/modelo, na verdade, é licenciado em Nilópolis (RJ) e consta registro de roubo no mesmo município em 27 de janeiro de 2020.

Diante dos fatos, o homem que se apresentou como proprietário foi detido por receptação de veículo roubado e a ocorrência apresentada na 94ª Delegacia de Polícia, de Piraí, para os procedimentos de praxe.