Rua de Compras movimenta bairro Aterrado em Volta Redonda

População pôde contar com brinquedos grátis para as crianças, foodtrucks, exposições, feira de artesanato e eventos culturais, tudo com muita segurança

Um sábado de promoções, lazer, entretenimento e de muitas famílias aproveitando o dia. Assim foi a terceira edição da Rua de Compras, especial de festa Julina, que aconteceu no bairro Aterrado. O evento aconteceu das 9h às 18h, ao longo da Avenida Paulo de Frontin, com início na esquina da Rua Cesar Salamonte e vindo até a Rua Neme Felipe.

O projeto é realizado através de uma parceria da prefeitura, Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril), Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas), para fomentar o comércio local, estimulando as vendas com bons descontos para os consumidores.

Quem passou pelo local durante o dia, além de ter a oportunidade de comprar produtos com desconto, pôde assistir à apresentação da Banda Municipal e do Coral Municipal, ver a exposição de carros antigos do Jeep clube e do Clube do Fusca e aproveitar outros espaços e serviços que ficaram a disposição da população como os brinquedos de graça para as crianças (cama elástica, piscina de bolinhas, área kids, entre outros), distribuição de pipoca, caminhão de cabeleireiro e trancista, foodtrucks, feira-livre, atividades culturais e a tradicional feira de artesanato.

O evento contou ainda com mais uma edição do espaço de adoção “Família Animal”, da Secretaria de Meio Ambiente (SMMA). Os animais para a adoção são provenientes de fiscalização de maus-tratos e de acumuladores de animais acompanhados pela SMMA e CCZ (Centro de Controle de Zoonoses).

Carlos Magno da Costa, morador do Aterrado aproveitou a oportunidade para realizar um antigo sonho de adotar um animal.

“Passei aqui mais cedo e vi que tinha esse espaço para adoção de animais e estou saindo daqui com o Nicolai, esse gatinho lindo. Há Muito tempo queria um animal e hoje estou realizando esse sonho”, disse Carlos.

A Secretaria de Esporte e Lazer (Smel) garantiu diversão e movimento: atividades esportivas, como o Badminton e de lazer foram ofertadas e a Secretarias da Mulher e Direitos Humanos (Smdh) também aproveitou para conscientizar sobre diversos temas.

Durante o Rua de Compras a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, disponibilizou também doses de vacina contra Covid-19 e Gripe. O estande, montado na Avenida Paulo de Frontim recebeu moradores durante todo o dia.

O prefeito Antônio Francisco Neto, assegura que o projeto promove o crescimento da atividade comercial na cidade.

“É um projeto que ajuda a alavancar as vendas e movimentar a economia da cidade, além de proporcionar para a população lazer, cultura e entretenimento. Tudo com o objetivo de ajudar na geração de renda e empregos. Preciso destacar e agradecer o apoio dos lojistas, que participam ativamente do projeto”, disse o prefeito.

da SMC.

O assessor especial da Prefeitura de Volta Redonda, Rogério Loureiro, ressaltou a importância da Rua de Compras.

“Esse projeto tem como objetivo viabilizar a retomada do comércio e serviços na cidade, atraindo os consumidores de Volta Redonda e das cidades vizinhas, que passam a conhecer o potencial que podemos oferecer”, disse.

A empresária Aída Alves do Nascimento, proprietária da loja Flor de Canela, aproveitou o evento para dar descontos e queimar o estoque.

“Estávamos preparadas para essa Rua de Compras. A maioria das nossas peças estava com descontos, algumas com 40%. O evento é uma ótima oportunidade para os lojistas e também para a população. Aquecemos as nossas vendas e eles compram nossas mercadorias com descontos”, disse a empresária.

O evento atraiu moradores de outros bairros também, como o casal Ana Lúcia e Mauro de Oliveira, que vieram do bairro Niterói para aproveitar o dia em família.

“Viemos com as crianças e está sendo um dia muito divertido para todos. Levamos as crianças na edição que aconteceu na Amaral Peixoto e hoje estamos aqui aproveitando os descontos e as atrações que podemos aproveitar em família”, disse Ana Lúcia.

O metalúrgico Maurício dos Santos, morador do Aterrado, também não perdeu tempo.

“Sempre que posso, aproveito o sábado de manhã para vir a feira-livre e hoje estou participando também da Rua de Compras para me divertir e encontrar os amigos, já que é um dia de folga”, comemorou.

A pedagoga Marília de Albuquerque, moradora do bairro Aero Clube contou que veio ao Aterrado com um propósito e acabou aproveitando as atrações da Rua de Compra.

“Ia aproveitar meu dia de folga para fazer as unhas, mas quando cheguei no Aterrado parei para ouvir a apresentação da banda e do coral e acabei ficando na Rua de Compras. Cultura é tudo. Então estou aproveitando pra me divertir um pouco”, disse Marília. Fotos Cris Oliveira Secom PMVR