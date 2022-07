Vítima fatal de acidente em Barra Mansa é identificada

Foi identificado como Albert Costa, o homem que morreu no acidente ocorrido a manhã deste sábado, no km 296, da BR-393 ( Rodovia Lúcio Meira), no bairro Metalúrgico, em Barra Mansa. Ele completaria 26 anos na próxima quarta-feira, dia 13.

A outra vítima, Letícia Paiva, de 22 anos, sofreu ferimentos e foi levada para a Santa Casa de Barra Mansa.

Segundo informou a Polícia Rodoviária Federal, o veículo Celta, dirigido por Albert, colidiu na traseira de uma carreta que estava estacionada fora da pista. De acordo com a PRF, o jovem não possuía a CNH(Carteira Nacional de Habilitação).