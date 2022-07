Policiais militares ambientais receberam uma denúncia neste domingo, por volta das 8h30min, sobre um homem, conhecido na localidade, que estaria praticando a caça irregular, na Rua João Brito, em Arrozal, distrito de Piraí (RJ).

Chegando ao local os agentes foram recebidos pelo suspeito que franqueou a entrada e acompanhou a fiscalização. Na garagem da residência foram encontrados uma arataca, uma rede para caça, um cantil, um cinto de guarnição e uma rede para dormir. Os policiais encontraram quatro facões, numa mochila foram encontrados nove cartuchos calibre 32 intactos, oito cartuchos calibre 32 deflagrados, quatro cartuchos 36 deflagrados, uma lanterna, um pote com aproximadamente 20 gramas de material aparentando ser pólvora, um saco com 16 espoletas, uma gandola camuflada. Dentro da geladeira foram encontrados uma paca abatida e um tatu abatido.

O suspeito levou os agentes no seu quintal onde foram encontradas em uma moita, duas armas, uma espingarda calibre 32 (sem identificação do fabricante) e uma espingarda calibre 32 com numeração suprimida. Diante dos fatos, foi dado ciência de crime ambiental. Os materiais e o suspeito foram levados para 94° Delegacia de Polícia para apreciação. O suspeito ficou preso à disposição da Justiça.