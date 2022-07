Polícia Militar recupera carro roubado, em Volta Redonda

A Polícia Militar recuperou na manhã deste domingo (10), no bairro Roma, em Volta Redonda, um carro com registro de furto. O VW Gol RNR-2F80 foi localizado após informação de que duas pessoas que teriam roubado um mercado no bairro haviam fugido no veículo.

A PM informou que chegou a ver o carro em movimento e tentou fazer o cerco, mas sem sucesso. Após patrulhamento, o veículo foi encontrado. Não foi informado o dia e o local que o veículo foi furtado. Um guincho do 28º BPM foi deslocado para o local e levou o carro à delegacia. Ninguém foi preso. (Foto: Polícia Militar)