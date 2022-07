Comunicado: Adiamento da 1ª Mostra de Artes e Cultura Surda

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), informa o adiamento do lançamento da 1ª Mostra de Artes e Cultura Surda, que seria realizado nesta segunda-feira, dia 11, na Biblioteca Raul de Leoni, no bairro Vila Santa Cecília.

O adiamento foi decidido por conta do luto oficial no município, em virtude do falecimento da secretária municipal de Educação, Therezinha dos Santos Gonçalves Assumpção, a Tetê, ocorrido no domingo, dia 10 de julho.

A nova data do evento será informada ainda esta semana pela secretaria.