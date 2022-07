Os corpos de dois homens assassinados a tiros foram encontrados na manhã desta segunda-feira (11) na área rural de Conservatória, distrito de Valença. Os cadáveres estavam numa estrada no local conhecido como Desvio Gomes.

As vítimas, segundo policiais militares do DPO (Destacamento de Policiamento Ostensivo) do distrito, foram identificadas como Davi Silva do Amaral, de 29 anos, e Edimilson de Oliveira Marcolino, de 27 anos.

Não há detalhes das circunstâncias do duplo homicídio e também suspeitos identificados até o momento desta publicação. Estojos de calibre 9mm foram encontrados no local onde as vítimas foram executadas.