Um incêndio em um terreno baldio na noite desta segunda-feira, dia 11, está mobilizando o Corpo de Bombeiros de Volta Redonda ao bairro Jardim Cidade do Aço.

De acordo com a corporação, o incêndio ocorre em uma área de vegetação. Nas redes sociais, moradores do bairro relaram preocupação, alegando que as chamas estão se alastrando rapidamente, com o fogo aumentando de tamanho e se aproximando de casas.

Ainda não há uma previsão de quanto tempo o incêndio irá demorar para ser combatido. Os bombeiros informaram que ninguém ficou ferido. (Foto: Vitor José)