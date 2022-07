Menor é apreendido com drogas e arma no bairro Getúlio Vargas

Agentes da Polícia Militar receberam informação sobre dois suspeitos que estariam com drogas e armados, na Rua Recife, no bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa. Ao chegarem ao local, os policiais observaram que um dos suspeitos, um menor de 15 anos, se dirigia aos fundos de uma casa e entregava algo a usuários que se aproximavam. O outro suspeito, de 21 anos, se aproximou do menor, entregou algo e recebeu uma trouxinha de maconha, também trazida dos fundos da residência.

Foi feita a abordagem e os policiais apreenderam atrás da casa, 240 Pinos de cocaína (272 gramas), 73 Dólas de maconha (238 gramas), um Revólver calibre 38 da marca Rossi Especial oxidado e cinco munições calibre 38.

Ambos foram levados, junto com o material apreendido, para a delegacia de Polícia da cidade, onde o menor foi autuado por fato análogo ao tráfico de drogas e posse de arma, permanecendo apreendido. O outro suspeito foi autuado por porte de droga para consumo próprio, sendo ouvido e liberado.