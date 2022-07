Moradora do bairro Belmonte (VR) morre em acidente em MG

Um acidente na tarde de domingo (10), na rodovia MGC- 383 – que liga a BR-265 à cidade de Madre de Deus de Minas – resultou na morte de uma mulher residente em Volta Redonda e em ferimentos em outra também moradora da cidade. O Celta em que as duas estavam caiu numa ribanceira no km 162, segundo os bombeiros.

A vítima fatal foi identificada como Camila Guedes da Silva Gomes, de 35 anos, que morava no Belmonte. A ferida é Cássia Regina da Silva Prado, de 33, residente no Conforto. As informações foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

Camila, segundo a corporação, morreu no local. Os militares tiveram que usar equipamento para retirar o corpo do interior do veículo. Cássia foi socorrida pelo Samu e os bombeiros não souberam informar para onde ela foi levada e nem em que condições foi socorrida.

Aos militares foi informado que as vítimas estavam trafegando no sentido de Lavras quando ocorreu o acidente, ainda de causas desconhecidas. O corpo já foi liberado do Instituto Médico Legal (MG)e será levado para São José do Turvo, onde será sepultado nesta terça-feira (12), às 9 horas. O velório está previsto ainda para esta segunda-feira (11), às 17 horas.(Fotos: Redes sociais e Portal Pop News)