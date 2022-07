Trabalho para preenchimento dos blocos que vão sustentar os pilares da ponte teve início nesta segunda-feira, 11

Uma equipe técnica da Prefeitura de Volta Redonda foi acompanhar nesta segunda-feira, 11, a primeira concretagem de maior vulto das obras para construção da nova ponte sobre o Rio Paraíba do Sul. Dois blocos que servirão de base de apoio aos pilares da estrutura foram concretados, depois de serem preparados com estrutura metálica ao longo da semana passada. Ao mesmo tempo, a empreiteira Santa Luzia, que venceu a licitação feita pelo Governo do Estado para tocar a obra, iniciou a cravação de novas estacas para que os trabalhos avancem em direção ao bairro Aterrado.

A ponte vai ligar as duas regiões da cidade, historicamente divididas pelo Rio Paraíba do Sul. A nova estrutura terá acessos pelo Aterrado (trecho próximo ao Fórum) e no bairro Aero Clube (próximo ao Kartódromo e à Radial Leste). A construção da ponte é parte de um projeto maior de Mobilidade Urbana, que vai ajudar a desafogar o trânsito da cidade, especialmente na área central do Aterrado. Ao mesmo tempo em que a ponte está sendo erguida, é iniciada a obra para construção de uma alça no Viaduto Heitor Leite Franco (em direção a quem desce do bairro Colina para o Aterrado). Essa alça vai desembocar na Rua do Canal, em um trecho perto da Capela Mortuária.

Desta forma, o motorista que vier da região da Colina e da São Geraldo, por exemplo, poderá descer o viaduto Heitor Leite Franco pela Rua do Canal, seguindo direto em direção ao Aero, ao Retiro ou para acessar a Radial Leste pela nova ponte. Isso tudo sem passar pelo meio do Aterrado (onde estão por exemplo a Câmara Municipal, a delegacia e grande parte do comércio do bairro). Da mesma maneira, serão iniciadas em breve as obras para construção de um novo viaduto na Avenida Nossa Senhora do Amparo, saindo de Niterói e levando o fluxo de veículos diretamente para as vias principais do Retiro.

Um outro viaduto também será construído, mas ligando o bairro Jardim Amália (próximo ao antigo Restaurante Casarão) até o Fórum do Aterrado. Ou seja, as obras têm suas utilidades de forma isolada, mas são todas complementares de um projeto maior. Além disso, estão em andamento na cidade as obras para adequação de calçadas, construção de ciclovias e instalação de lâmpadas de LED. Todo o projeto foi feito pela prefeitura, mas está sendo custeado e fiscalizado pelo Governo Estadual. “Nossa gratidão ao Estado, por ter olhado com tanto carinho por Volta Redonda. Nossa cidade está sendo reconstruída e isso só é possível graças a este apoio!”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto. Fotos: Cris Oliveira/PMVR