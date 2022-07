Um ônibus colidiu violentamente contra um poste na tarde desta segunda-feira (11) no bairro Ilha Parque, em Volta Redonda. A colisão foi logo após a ponte da Ilha São João, no sentido Santo Agostinho.

De acordo com as primeiras informações, o ônibus faz a linha Cerâmica x Santo Agostinho. Com o impacto, a frente do ônibus ficou destruída e parte do poste caiu sobre o coletivo. Não havia informações sobre feridos no momento desta publicação, mas o Corpo de Bombeiros já estava no local do acidente. (Foto: Redes Sociais)