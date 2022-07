PM prende suspeito de ter atirado em fiscal da prefeitura de Pinheiral

Um homem, de 52 anos, foi preso por policiais militares na noite de domingo, dia 10, suspeito de tentativa de homicídio contra um homem, de 47 anos, na Praça Brasil, em Pinheiral.

A vítima não foi atingida pelos disparos. Segundo a Polícia Militar, os agentes faziam patrulhamento pelo local quando foram abordados por populares que informaram sobre disparos de arma de fogo.

No local, os agentes fizeram contato com a vítima, que informou que o suspeito atirou contra ela. A Polícia Militar informou que conseguiu deter o suspeito com um revólver calibre 38 na cintura, com oito munições intactas e uma deflagrada. Ele teria confessado o crime aos policiais, mas não informou a motivação.

Foto: Polícia Militar