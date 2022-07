A Polícia Militar Ambiental recebeu uma denúncia nesta segunda-feira, dia 11, sobre uma empresa que estaria vendendo produtos de procedência duvidosa na Rua Aldílio Carvalho Franca, na Ponte Alta, em Volta Redonda

Os agentes foram para ao local para averiguar a denúncia. Os policiais solicitaram as licenças pertinentes, mas o proprietário não apresentou. Dentro do estabelecimento foi encontrado farto material do tipo cobre e diversas baterias.

Diante dos fatos foi dado ciência de crime ambiental conforme registro fotográfico e conduzido a 93° DP para apreciação da autoridade policial.