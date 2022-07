Policiais militares foram detidos na noite desta segunda-feira, dia 11, com duas mochilas contendo 146 pedaços de maconha, 103 pinos de cocaína, quatro sacolés da mesma droga, 36 pedras de crack, um sacolé grande com crack, dois rádios transmissores, duas folhas com etiquetas e R$ 75,00.

Os suspeitos, três jovens e dois adolescentes, foram levados para a Delegacia de Polícia de Volta Redonda. Foto: Polícia Militar