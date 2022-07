Alunos dos colégios João XXIII e Getúlio Vargas receberam os certificados na última semana

Os 80 primeiros estudantes beneficiados pelo programa “Qualifica Fevre”, da Fundação Educacional de Volta Redonda, receberam os certificados de conclusão do curso de Qualificação Profissional em Assistente Administrativo na última semana. Durante o primeiro semestre letivo, com um total de 120 horas, estudantes dos colégios municipais João XXIII e Getúlio Vargas fizeram a capacitação para o mercado de trabalho no contraturno das aulas. Cada unidade formou duas turmas e novos alunos iniciam o curso em 08 de agosto nos colégios Getúlio Vargas, João XXIII e José Botelho de Athayde.

O “Qualifica Fevre” foi idealizado pela secretária municipal de Educação e diretora-presidente da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), Therezinha dos Santos Gonçalves, a Tetê, que morreu no domingo passado. O objetivo do programa é proporcionar aos alunos da rede pública municipal, com idade a partir de 14 anos, o primeiro contato com o mundo do trabalho. Assistente Administrativo foi o primeiro curso e incluiu aulas de Teoria Geral da Administração, Língua Portuguesa e Informática.

A professora Elita Maria Nogueira, assessora de gabinete da Fevre, lembrou que o futuro dos jovens cidadãos voltarredondenses sempre foi uma preocupação de Tetê. “O ‘Qualifica Fevre’ promove a qualificação profissional do aluno, desenvolvimento do pensamento crítico e aquisição de novas competências”, ressaltou.

A diretora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação (SME) e Fevre, Valéria Augusta Franco de Carvalho Coelho, afirmou que “abrir portas, dar oportunidades para nossos alunos é nossa missão. A missão de ensinar e aprender para juntos construirmos um futuro de boas conquistas”, acredita.

O implementador do curso de qualificação, professor João Bosco de Oliveira Calmeto, disse que a certificação das primeiras turmas do ‘Qualifica Fevre’ é um sonho concretizado. Durante as cerimônias de formatura ele falou: “Hoje, é a primeira de muitas etapas no decorrer do processo de aquisição de conhecimentos. Este primeiro certificado profissional, vai colaborar para uma carreira brilhante no mercado de trabalho”, acredita.

A diretora Geral do Colégio João XXIII, professora Roberta de Souza Silva, parabenizou todos os alunos, desejando um futuro brilhante. “Espero que possamos oportunizar novos formandos a trilharem um caminho profissional de sucesso”.

O diretor Geral do Colégio Getúlio Vargas, professor Edmilson Silva, afirmou que a oferta de qualificação profissional aos alunos era um sonho antigo. “Fico muito feliz pelos alunos que aproveitaram a oportunidade, fizeram o curso e, agora, poderão ser além de bons alunos, profissionais capacitados”.

Os dois diretores fizeram questão de ressaltar a importância do projeto, criado e implantado pela professora Therezinha em sua gestão à frente da Fevre. “Só temos a agradecer pela dedicação e maestria como profissional da Educação”, disse Roberta. “A implementação da qualificação profissional para os alunos da Fevre é um dos legados que Tetê deixa para a Rede Municipal de Ensino”.