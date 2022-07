A rádio Sul Fluminense AM, uma das mais antigas emissoras da região, encerrou suas atividades na tarde desta segunda-feira, dia 11.

Com sede em Barra Mansa, a emissora entrou em funcionamento em 28 de dezembro de 1944, tornando-se a primeira emissora de rádio instalada no interior do estado do Rio de Janeiro. Foi líder de audiência durante muitos anos e referência na área.

Infelizmente, nos últimos anos, a rádio vinha passando por dificuldades financeiras, culminando com seu fechamento.