Serviço gratuito para moradores da cidade foi retomado através do projeto Revi-VER, da Secretaria Municipal de Saúde. Operações serão realizadas entre os dias 19 e 22 deste mês

Volta Redonda retomou os atendimentos do projeto Revi-VER, iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que já realizou mais de 5 mil cirurgias de catarata na cidade. Nesse final de semana foram realizados mais de 300 exames pré-operatórios, na Ilha São João. Os pacientes atendidos já saíram com as cirurgias agendadas, que serão realizadas entre os dias 19 e 22 deste mês. O serviço é gratuito para moradores de Volta Redonda.

As cirurgias acontecerão em um centro cirúrgico oftalmológico móvel instalado na Ilha São João. Os pacientes atendidos nesse sábado e domingo estavam na fila de espera pelo procedimento. Eles foram submetidos a exames pré-operatórios, como o de biometria óptica – utilizado para o cálculo preciso das lentes intraoculares a serem implantadas na cirurgia. Todos os procedimentos, como exames pré-operatórios e acompanhamento pós-cirurgia, ocorrem pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

O pai da auxiliar administrativa Mônica Aparecida Ferreira foi atendido nesse sábado. Ela parabenizou a iniciativa e principalmente o atendimento recebido pela equipe do projeto Revi-VER.

“Foi ótimo. Meu pai tem 75 anos e foi muito bem atendido. Atendimento rápido e explicaram tudo direitinho. Ele já vai fazer a cirurgia no próximo dia 19, em um dos olhos, e depois fará no outro. Só tenho a agradecer o prefeito Neto e a todos os envolvidos neste projeto”, elogiou Mônica.

A autônoma Graziele Selvati acompanhou o pai e também elogiou a receptividade e o bom atendimento da equipe do Revi-VER.

“Meu pai já havia operado catarata no mandato anterior do prefeito Neto. Depois entrou outra gestão, não fez nada e ele ficou na fila. Agora foi chamado e depois dos exames realizados no sábado, vai fazer a cirurgia no próximo dia 19. Ele quer muito fazer a operação logo, para continuar a fazer coisas do dia a dia, como dirigir, por exemplo. E lá todos foram muito atenciosos. Só tenho a agradecer”, comentou Graziele.

Novos agendamentos e fila de espera

Podem se inscrever no programa qualquer morador da cidade que já tenha sido diagnosticado com catarata. A pessoa ou familiar deve procurar o DIPA (Departamento de Informação, Programação e Avaliação), que fica na sede da Secretaria de Saúde, no antigo hospital Santa Margarida, no bairro Niterói. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas. É necessário levar o Cartão SUS ou CPF e documento com foto do paciente.

As pessoas que já fizeram cadastro para cirurgia de catarata não precisam ir ao DIPA para renovar a solicitação. Todos que estão na fila de espera serão convocados para fazer o procedimento, através de comunicação oficial da Secretaria de Saúde. Eles devem acontecer ao longo dos próximos meses.

A Prefeitura de Vota Redonda também alerta que não há orientação para que as pessoas procurem atendimento diretamente na Ilha São João.