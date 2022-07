Evento será realizado entre os dias 14 e 18 de julho; cultos contam com a presença de cantores e preletores

Depois de dois anos, a Catedral das Assembleias de Deus em Volta Redonda Ministério de Madureira (Cadevre) retoma a realização do maior congresso missionário do país na Ilha São João, em Volta Redonda. O 26º Congresso de Missões acontece entre a próxima quinta-feira, dia 14 de julho, e segunda, dia 18. O evento conta com a presença de grandes cantores do meio gospel como Shirley Carvalhaes e a dupla Canção e Louvor, além de preletores como o Bispo Abner Ferreira, Camila Barros e Helena Raquel. A entrada é de graça. O evento conta com praça de alimentação.

O tema desse ano será “Missões, a alegria de resgatar vidas”. Para o Pastor Presidente Rinaldo Silva Dias, o objetivo é despertar na igreja essa grande missão de mostrar o que Jesus pode fazer na vida de cada pessoa. “Na área social, mantemos o Desafio Jovem Missionário Gunnar Vingren, programa social com foco na recuperação de jovens dependentes químicos. Pregar o evangelho é levar uma palavra de paz, esperança e amor, seja para pessoas dependentes, mas também para quem só precisa de um rumo, de saúde, de paz na família, de viver um novo futuro”, declara.

Além de congregações na Cidade do Aço, a Cadevre também conta com filiais em diversas cidades, como Barra Mansa, Itatiaia, Paraíba do Sul, Pinheiral, Piraí, Quatis, Rio Claro, Três Rios, Vassouras, Bananal (SP) e Queluz (SP). “Estamos com grande expectativa. Por conta da pandemia não pudemos realizar o nosso congresso por dois anos. Agora, estamos de volta e temos certeza que serão dias abençoados. Queremos aproveitar para convidar todas as pessoas que desejam ter a vida transformada pelo poder de Deus”, completa a Pastora Simone Chaves Dias.

Durante o evento, são realizados diversos cultos com a presença de missionários acompanhados pela igreja evangélica. São mais de 300 espalhados pelo Brasil em estados como Bahia, Minas Gerais, Paraíba e Pernambuco, além de países como Bolívia, Peru, Índia e dos continentes africano e europeu. Além do Desafio Jovem, na área social, também mantêm o Lar do Idoso Ebenézer, uma instituição de longa permanência em Areias (SP).

Confira a programação completa:

Quinta-feira, 14 de julho – 18h

Gilmar Fiuza e dupla Canção e Louvor

Sexta-feira, 15 de julho – 18h

Helena Raquel e Paulo Neto

Sábado, 16 de julho – 18h

Bispo Abner Ferreira e Vanilda Bordieri

Domingo, 17 de julho – Das 9h às 21h

Manhã: Pr. Rinaldo Silva Dias e Alan Moraes

Tarde: Pra. Camila Barros

Noite: Pr. Otoni de Paula e Samuel Messias

Segunda-feira, 18 de julho – 18h

Genival Bento e Shirley Carvalhaes