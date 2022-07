Carro é furtado no bairro Belo Horizonte em Valença

Policiais militares foram acionados no final na noite de segunda-feira, por volta das 19h45 min, para fazer contato com o proprietário do veículo VW GOL Special, placa KND-9627 (branco), com placa de Valença, que havia sido furtado na Rua Comendador Antônio Jannuzzi, 418, no bairro Belo Horizonte, Valença (RJ)

O dono do veículo, de 39 anos, contou aos policiais que havia deixado o carro com placa de Valença (RJ), por volta das 7h15min, para trabalhar. Quando retornou por volta das 18h30min, verificou que o carro havia sido furtado.

Policiais entraram em contato com um estabelecimento comercial onde conseguiram imagens das câmeras de segurança. As imagens mostraram que dois suspeitos participaram do furto e ocorreu por volta das 9h59 min. Porém não foi possível identificar os suspeitos.

A vítima foi levada para a Delegacia de Polícia de Valença, onde foi feito a ocorrência de furto do veículo.