A bordo de um ônibus elétrico, moradores e visitantes poderão conhecer um pouco da história da cidade neste domingo, dia 17 de julho. Atividade é gratuita e aberta à população

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) promove neste domingo, dia 17 de julho, aniversário de Volta Redonda, um city tour histórico. O “Turistando em VR” é uma das atrações pelos 68 anos da cidade e é gratuito e aberto à população. A bordo de um ônibus elétrico e na companhia de um guia credenciado pelo Ministério do Turismo, moradores e visitantes poderão conhecer um pouco da história do município.

A viagem contará com um roteiro com três saídas – às 9h, 13h e 15h30, com embarque e desembarque na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília. O limite é de 33 passageiros sentados. O agendamento prévio é necessário, através do link: https://forms.gle/Me2VcmonFeNWbsKF7.

O itinerário passará por: Memorial 9 de Novembro, Hotel Bela Vista, Jardim dos Inocentes, Igreja Santa Cecília, Escola Técnica Pandiá Calógeras e Igreja Matriz de Santo Antônio (sem paradas).

Durante a viagem, haverá distribuição de serviço de bordo e água, material informativo, além de sorteio de brindes. Para participar do sorteio, o passageiro receberá um número, que será entregue no embarque. Ao longo de todo o passeio é obrigatório o uso de máscaras.

A diretora de Turismo, Débora Candido, enfatizou que a Prefeitura de Volta Redonda é pioneira na realização do Turismo Social gerando bem-estar social à população volta-redondense.

“O Turismo Social é uma modalidade da atividade, que tem por finalidade utilizar o turismo como forma de gerar bem-estar social, oportunizando viagens à terceira idade. Agora nesta atividade, aproveitamos a tendência de turismo de proximidade e de valorização de roteiros no local de residência do próprio morador, como forma de incentivar uma descoberta da cidade. O benefício se estende aos turistas e visitantes, que estejam pela cidade na data. Estão todos convidados”, convidou Débora.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, destacou que a SMDET busca pautar todas as iniciativas pela valorização da identidade e história de Volta Redonda.

“Entendemos que juntamente com o trabalho de planejamento e gestão, deve vir junto a sensibilização. No ano passado, para respeitar o isolamento fizemos um tour com os clubes de Veículos Antigos, Jipe e Motocicleta da cidade, onde os participantes fizeram o trajeto em segurança em seus veículos. Dessa iniciativa, produzimos uma série de vídeos que pode ser vista nesse link: https://youtu.be/QBfsP0hHhbw”, comentou. Foto: Arquivo- Cris Oliveira-Secom/PMVR