PM apreende quase 500 pinos de cocaína em Quatis

Policiais militares do 37º Batalhão da Polícia Militar apreenderam no domingo, dia 10, 498 pinos de cocaína na Rua Genésio Leite, no Nossa Senhora do Rosário, em Quatis.

Uma denúncia anônima levou os agentes até o local. Um suspeito, que não teve a idade divulgada, foi detido com R$ 229,00. Parte do material encontrado estava na residência do suspeito. Dois suspeitos também foram levados para a Delegacia de Polícia, de Porto Real, onde foi feita a ocorrência.

Apenas o suspeito abordado ficou preso e vai responder pelo crime de tráfico de drogas.