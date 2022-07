Policiais ambientais (Valença) estavam em patrulhamento nesta terça-feira, por volta das 11h30min, quando tiveram a atenção voltada para várias gaiolas com pássaros silvestres, no quintal da residência localizada na Estrada distrito de Amparo (BM) à Santa Isabel do Rio Preto, em Valença (RJ).

Os agentes foram até a casa onde estavam as gaiolas com os pássaros e tiveram a entrada franqueada aos policiais, pela dona do imóvel, de 50 anos. No quintal da residência foram encontradas quatro gaiolas contendo quatro trinca-ferros.

Dentro da residência os agentes apreenderam uma espingarda calibre 28, um cartucho CBC, calibre 28 e um cartucho deflagrado.

A mulher que autorizou a entrada dos agentes disse que todo o material era de seu companheiro, de 64 anos, que não se encontrava na residência. Ela fez um contato com seu companheiro que compareceu ao local. Os policiais deram ciência de que se trata de um crime ambiental.

Todos foram levados para a Delegacia de Polícia, de Valença, para apreciação das autoridades. Eles podem responder por posse ilegal de arma de fogo de calibre permitido.

As aves receberam o encaminhamento para o Parque Estadual da Serra da Concórdia para passarem por triagem por um veterinário.