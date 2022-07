Volta Redonda irá completar 68 anos neste domingo, dia 17 de julho. Para celebrar a data, a Prefeitura Municipal está preparando uma programação com eventos culturais, inclusivos, esportivos e turísticos, além de entrega de obras por toda a cidade.

O “Arraiá da Cidadania”, que iria acontecer simultaneamente com as comemorações do aniversário, será adiado para os dias 4 a 7 de agosto, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília.

Confira a programação do aniversário de Volta Redonda. Vale lembrar que a agenda pode ser alterada ao longo das comemorações.

Quarta-feira, dia 13/07

Dia 13/07– Investimentos contenções do Furban – valor total das obras: R$ 426.231,00

01– Muro de Contenção – Rua 16 nº 41 – bairro Padre Josimo

02– Reparo no Muro – Rua 6 nº 155 – bairro Belo Horizonte

03– Reparo de Escada – Rua Eloy Pereira Pimentel, nº 575 – bairro Água Limpa

04– Rampa para adequação de acessibilidade – Rua João Haasis – nº 50 – bairro Eucaliptal

05– Muro de reparo na canaleta moldada – Rua 8, nº 190 – Belo Horizonte

06– Muro de Contenção – Rua Barão de Mauá, nº 598 ao 609 – Jardim Belmonte

Quinta-feira, dia 14/07

Dia 14/07- Inauguração Deck/Plataforma e Garagem e reforma de duas embarcações da Defesa Civil

Local: 9h- Sede da Defesa Civil

Dia 14/07- a partir das 11h – Almoço especial de aniversário da cidade Local: Restaurante Popular de Volta Redonda – Aterrado

Sexta-feira, dia 15/07

7 horas- Reinauguração da Reconstrução da ETE do bairro São Sebastião

Local: Bairro São Sebastião

7h30- Troca de Bomba de água e painel para disponibilizar mais água para o bairro Candelária

Local: Entrada do bairro Candelária

8 horas- Visita – Novo transformador e bombas para promover a subida da elevatória da Vila Mury para Vila Brasília

Local: Curral do Conselho (SMI- Retiro)

8h30- Visita às obras de Substituição das novas tubulações de água da Avenida Beira Rio

9 horas- Visita Rua 33 – andamento das obras

Dia 15/07– 16 horas – Lançamentos de projetos para pessoa com deficiência: Primeira Biblioteca em Braile de Volta Redonda Therezinha dos Santos Gonçalves Assumpção, Recebimento da Bíblia em Braile, Central de Atendimento para Surdos e entrega de Carteira de Identificação do Autista

Local: Sede da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMDP), na Av. 17 de Julho, 20, bairro Aterrado.

Dia 15/07– 18 horas – Inauguração: Painel “Amo Volta Redonda” e Iluminação de Led da Rodovia dos Metalúrgicos e implantação do asfalto nesta rotatória. Local: Rodovia dos Metalúrgicos – em frente à entrada do Cemitério Portal da Saudade

Sábado, dia 16/07

Dia 16/07– 8h30 – Abertura do Espaço de eventos. Local: Ilha São João

9h – Inauguração de Viveiro de Mudas Sr. Benedito Marinho (Sr. Bené) –Local: Santa Cruz

9h30– Projeto itinerante de castração animal “Caravana Pet” (Projeto Federal). Local: Praça Sávio Gama – Aterrado

18h30– Presença do prefeito municipal no 26º Congresso de Missões – Local: Ilha São João – Realização Ministério Madureira e Catedral das Assembleias de Deus

AGENDA CULTURAL E TURÍSTICA

Dia 15 de julho

15/07- 09h às 22h- Tradicional Feira de Artesanato

15/07- 20h- Show Zeca Baleiro

Local: Térreo do Memorial Getúlio Vargas, Biblioteca Municipal Raul de Leoni – Vila Santa Cecília

Dia 16 de julho

16/07- 09h- Tradicional Feira de Artesanato / DJ / Food Truck / Feira de Livros

Local: Térreo do Memorial Getúlio Vargas, Biblioteca Municipal Raul de Leoni – Vila Santa Cecília

16/07- 10h- Exposição #JuntosPelaCultura

Local: Espaço das Artes Zélia Arbex – Vila Santa Cecília

16/07- 11h- Roda Aberta de Capoeira – com Mestra Arara

16/07- 12h- Apresentação Jongo di Volta #JuntosPelaCultura

Local: Térreo do Memorial Getúlio Vargas, Biblioteca Municipal Raul de Leoni – Vila Santa Cecília

16/07-14h30- Espetáculo na Trilha do Cinema– #Juntospelacultura

Local: Espaço das Artes Zélia Arbex – Vila Santa Cecília

16/07- 15h às 18h- Roda de Samba Bloco do Barba

Local: Térreo do Memorial Getúlio Vargas, Biblioteca Municipal Raul de Leoni – Vila Santa Cecília

16/07- 19h- Orquestra de Cordas de Volta Redonda – Cine 9 de Abril

16/07- 21h às 23h- Show Carol Karpezi

Local: Térreo do Memorial Getúlio Vargas, Biblioteca Municipal Raul de Leoni – Vila Santa Cecília

Dia 17 de julho – Aniversário de Volta Redonda

17/07- 8h- Fanfarra ex-alunos da ETPC

Local: Térreo do Memorial Getúlio Vargas, Biblioteca Municipal Raul de Leoni – Vila Santa Cecília

17/07- 8h30- Hasteamento de Bandeiras com execução de Hinos do Município e Nacional com a participação da Banda e Coral Municipal

Local: Térreo do Memorial Getúlio Vargas, Biblioteca Municipal Raul de Leoni – Vila Santa Cecília

9 horas – Aulão com professores da Smel (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer) e alunos da Melhor Idade

Local: Térreo do Memorial Getúlio Vargas, Biblioteca Municipal Raul de Leoni – Vila Santa Cecília

9h às 16h– Tradicional Feira de Artesanato

Local: Térreo do Memorial Getúlio Vargas, Biblioteca Municipal Raul de Leoni – Vila Santa Cecília

17/07- A partir das 9h- Mutirão de Graffiti

Local: Muro da Light– Avenida Amaral Peixoto, Centro

17/07- 09h- City tour histórico, “Turistando em VR” da SMDET (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo). O tour passará por locais de memória, oportunizando a moradores e visitantes, um novo olhar sobre a cidade. Roteiro com três saídas – às 9h, 13h e 15h30.

Local: Praça Brasil, na Vila Santa Cecília

17/07- 10h – Apresentação Especial da Banda e do Coral Municipal

17/07- 13h – Apresentação Tambores de Aço #Juntospelacultura

17/07- 15h às 19h- Tarde do Rock com Iguanas e PrimaDama

17/07- 19h30 – Show Baile da Mari – apoio CDL/VR

Local: Térreo do Memorial Getúlio Vargas, Biblioteca Municipal Raul de Leoni – Vila Santa Cecília

17 de julho – programação Zoológico Municipal

17/07- 10h30- Reinauguração da Arca do Saber no Zoológico Municipal

– Contação de História com Cia Arte em Cena – “No Bosque da Mel” com Isabela Oliveira #Juntospelacultura

14h30 – Contação de História com Milena e Bruno “Adaptação do Pluft o Fantasminha”

Os eventos da Secretaria Municipal de Cultura têm apoio da CDL-VR, Fundação CSN (FCSN) e Teatro Gacemss.

Neto cobra da CSN ações previstas no TAC e agenda vistoria na Usina

Prefeito perguntou ainda sobre a manutenção dos equipamentos de controle de emissão de poluição

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, recebeu representantes da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) em seu gabinete no final da tarde desta terça-feira, 12. O objetivo do encontro foi cobrar da empresa agilidade no cumprimento das ações previstas pelo TAC (Termo de Ajuste de Conduta) assinado em 2018 com o Inea (Instituto Estadual do Ambiente). Além disso, Neto agendou para amanhã, na parte da tarde, uma vistoria técnica com a equipe de Meio Ambiente da prefeitura no interior da Usina Presidente Vargas.

Neto afirmou que a população está sendo muito afetada pelo pó preto lançado no ar pela empresa. “Em todos estes anos como prefeito, não lembro de ter visto a situação como está e de ouvir tanta reclamação dos moradores”, falou, questionando sobre a manutenção dos equipamentos de controle da emissão de poluição atmosférica, principalmente, da sinterização.

“Sabemos que, pelo TAC, a CSN tem um prazo até agosto de 2024 para implantar as medidas eficazes de controle da poluição do ar, mas a população não aguenta mais. É preciso que algo seja feito com urgência”, disse Neto.

O documento prevê investimentos na melhoria da qualidade do ar de Volta Redonda, com adequações na Usina Presidente Vargas e atenda as normas ambientas vigentes. Para resolver a questão da emissão das partículas do pó preto que são lançadas na atmosfera pela siderúrgica e geram muitas reclamações dos moradores, está prevista a instalação de equipamentos modernos para impedir que elas sejam lançadas no ar.

De acordo com o diretor de Operações do Setor de Metalurgia da CSN, Fabian Franklin, a empresa tem aprimorado a manutenção nos equipamentos de controle da poluição e tem até 2025 para reduzir em 40%, em relação a 2020, a emissão de partículas no ar.

“O que acontece é que, nesta época do ano, a região é acometida pelo fenômeno meteorológico de inversão térmica, que impede a circulação natural dos ventos. Isso aumenta a sensação de poluição do ar”, disse.

Também participaram da reunião os secretários municipais de Meio Ambiente, Miguel Arcanjo, e de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco; o presidente do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto); os vereadores Sidney Dinho e Paulinho AP; além dos gerentes de Meio Ambiente, Aldo Santana, e Jurídico, Fernando Carlos, da CSN. Secom/PMVR com foto de Cris Oliveira